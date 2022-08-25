Москва, 25 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В воздухе Москвы с 25 по 26 августа увеличится концентрация загрязняющих веществ, сообщили в Мосэкомониторинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«С 18.00 25 августа по 10.00 26 августа ожидаются НМУ 1-й степени, возможен рост концентраций загрязняющих веществ. Днем 26 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере», — говорится в телеграм-канале Мосэкомониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что погода в столичном регионе существенно не изменится до конца недели, продукты горения продолжат распространяться на Москву.

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