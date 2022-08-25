Москва, , 14:45 — REGNUM Собственно говоря, большая часть поставок нефти в мире, осуществляющихся по долгосрочным контрактам, происходят с дисконтом к биржевой цене, и если даже если отражают ее, то со значительным временным лагом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Саудовская Аравия, например, большую часть своей нефти экспортирует именно по таким схемам. Кроме того, сейчас российская нефть в Китай и Индию и так поставляется с дисконтом к биржевой цене нефти Brent.

Ниже мировых и внутренние цены, и поставки в ряд стран СНГ. Так что опасаться снижения рентабельности российского нефтяного бизнеса ожидать не приходится.

Судя по информации, опубликованной Bloomberg, речь идет именно о долгосрочных контрактах, обязывающих покупателей выкупать определенные объемы.

И речь о странах Азии, в которые ранее регулярных поставок нефти из России не было. В частности, это может быть Индонезия, Малайзия, возможно, еще какие-то страны региона», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, азиатским странам российская нефть предлагается сегодня с большими скидками Скидки могут доходить до 30%.

Читайте также: Россия предлагает странам Азии большие скидки на нефть — Bloomberg