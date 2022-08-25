Москва, 25 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Собственно говоря, большая часть поставок нефти в мире, осуществляющихся по долгосрочным контрактам, происходят с дисконтом к биржевой цене, и если даже если отражают ее, то со значительным временным лагом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Саудовская Аравия, например, большую часть своей нефти экспортирует именно по таким схемам. Кроме того, сейчас российская нефть в Китай и Индию и так поставляется с дисконтом к биржевой цене нефти Brent.

Ниже мировых и внутренние цены, и поставки в ряд стран СНГ. Так что опасаться снижения рентабельности российского нефтяного бизнеса ожидать не приходится.

Судя по информации, опубликованной Bloomberg, речь идет именно о долгосрочных контрактах, обязывающих покупателей выкупать определенные объемы.

И речь о странах Азии, в которые ранее регулярных поставок нефти из России не было. В частности, это может быть Индонезия, Малайзия, возможно, еще какие-то страны региона», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, азиатским странам российская нефть предлагается сегодня с большими скидками Скидки могут доходить до 30%.

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