Симферополь, 25 августа 2022, 14:45 — REGNUM Уголовное дело в отношении владельца «банана», который вывез детей в море во время шторма, возбуждено следственными органами Крыма, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Республике Крым и городу Севастополю 25 августа.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 августа несколько отдыхающих, в том числе пятеро детей, вышли из Партенита в море на так называемом «банане». Начался шторм, и их отнесло к берегу дикого пляжа у горы Аю-Даг. Эвакуировать людей пришлось уже спасателям. Отметим, что прокуратура также начала проверку по данному факту.
Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура проверит инцидент с туристами на «банане» в Крыму