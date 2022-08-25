Симферополь, 25 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении владельца «банана», который вывез детей в море во время шторма, возбуждено следственными органами Крыма, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Республике Крым и городу Севастополю 25 августа.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил Крымскому следственному отделу на транспорте в рамках следствия дать принципиальную правовую оценку случившемуся, а также в целом проверить законность организации работы данного аттракциона», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 августа несколько отдыхающих, в том числе пятеро детей, вышли из Партенита в море на так называемом «банане». Начался шторм, и их отнесло к берегу дикого пляжа у горы Аю-Даг. Эвакуировать людей пришлось уже спасателям. Отметим, что прокуратура также начала проверку по данному факту.