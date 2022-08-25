Осло, , 14:57 — REGNUM Портовый запрет в отношении российских рыболовных судов станет последним гвоздем в крышку гроба российско-норвежских отношений. Об этом заявила московский корреспондент норвежского информационного агентства NRK Гро Холм, сообщает High North News.

Рыболовство в Арктике © Mercator Media 2017

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Санкции в отношении России войдут в историю как самые всеобъемлющие за всю историю. 8 мая 2022 года вступил в силу запрет на вход российских судов в европейские порты. Несмотря на это, правительство Норвегии оставило открытыми порты для российских рыболовных кораблей, чтобы сохранить сотрудничество в этой области: «Рыболовецкие суда могут как выгружать рыбу, так и менять экипаж в норвежских портах».

Такое исключение не осталось без критики. Киевский режим неоднократно требовал запрета. Данное исключение также рассматривается как угроза безопасности: глава минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что «существуют очевидные возможности для шпионажа с рыболовецких судов».

В свою очередь правительство Норвегии ясно дало понять, что для Осло важно защищать сотрудничество в области рыболовства в Баренцевом море.

«Правительство желает максимально защитить двустороннее сотрудничество вокруг совместного управления рыболовством на Севере именно для защиты рыбных запасов», — отметил заместитель руководителя юридического департамента министерства иностранных дел Норвегии Мартин Сёрби.

Гро Холм предостерегает от отмены данного исключения, поскольку это уничтожит последние остатки сотрудничества с Россией на Севере.

«У многих российских рыбаков есть лодки, которые не являются полностью российскими, но которые частично построены в Норвегии и других местах. Они не могут зайти в Мурманск со своим грузом, потому что это повлечет за собой уплату таможенных пошлин, а они не могут себе этого позволить <…> Это погубит значительную часть российского рыболовного флота, который ведет промысел на норвежской стороне и выгружает свою рыбу в норвежских портах», — заявила московский корреспондент NRK.

Кроме того, запрет приведёт к снижению стабильной поставки сырья норвежским рыбоперерабатывающим компаниям.

Отметим, что Норвегия совершила демарш со Шпицбергеном, когда Осло 28 июня отказалось пропускать грузы, в том числе продовольствие для российского шахтёрского посёлка Баренцбург через КПП Стурскуг на границе стран. Просьбы Москвы об исключении грузов из-под санкций были отклонены. Позже, 6 июля, после многочисленных дискуссий норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британские рыбные хозяйства разочарованы из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией.

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