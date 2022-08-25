Саратов, , 15:03 — REGNUM На улучшение условий для занятий спортом в школах малых городов и сельской местности в Саратовской области из федерального бюджета выделено более 50 млн рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин.

Школьный спортзал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Министерству образования Саратовской области предстоит сформировать региональную программу по дооснащению спортзалов сельских школ спортинвентарем.

«Давайте посмотрим, как эта программа будет работать в сельских школах, посчитаем потребность, подведем итоги. А потом найдем возможность распространить ее и на образовательные учреждения Саратова, Энгельса, Балакова», — нацелил Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, при поддержке федерального центра Саратовская область сможет завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в Саратове и реконструкцию водно-спортивной базы «Олимпия» в Энгельсе.

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