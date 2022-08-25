Саратов, 25 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. На улучшение условий для занятий спортом в школах малых городов и сельской местности в Саратовской области из федерального бюджета выделено более 50 млн рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьный спортзал

Министерству образования Саратовской области предстоит сформировать региональную программу по дооснащению спортзалов сельских школ спортинвентарем.

«Давайте посмотрим, как эта программа будет работать в сельских школах, посчитаем потребность, подведем итоги. А потом найдем возможность распространить ее и на образовательные учреждения Саратова, Энгельса, Балакова», — нацелил Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, при поддержке федерального центра Саратовская область сможет завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в Саратове и реконструкцию водно-спортивной базы «Олимпия» в Энгельсе.

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