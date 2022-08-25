Москва, 25 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Представители Газпрома уже опровергли заявления канадской стороны, заявив, что ни одна из необходимых турбин не находится в Канаде, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Газовая турбина

«Сложно судить, кто лучше информирован — канадские власти или российская компания. Но в любом случае вариант, при котором турбины передаются через Германию, Газпром не устраивает.

Логика проста — такая передача нарушает процедуру, прописанную в контракте между российскими газовщиками и Siemens, а значит, ни на дальнейшее обслуживание, ни на устранение неполадок, которые могли остаться, Газпром рассчитывать не сможет.

При этом канадские санкции сохранятся и ремонт турбин в будущем тоже оказывается под вопросом. Газпром настаивает на получение турбин в Канаде согласно оговоренной процедуре, но канадская сторона не готова отступаться от своих санкций даже в интересах Германии.

Альтернативой предложению российской компании для властей ФРГ может быть сертификация и запуск газопровода «Северный поток — 2». Газпром этот вариант тоже устроит. Но в этом вопросе уже немецкая сторона не готова к конфронтации с США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, канадское правительство по-прежнему готово вернуть Германии пять оставшихся на ремонте в Монреале турбин для газопровода «Северный поток — 1».

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