Чебоксары, 25 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Чебоксары продолжает лихорадить из-за жилищных амбиций чиновников и других заинтересованных структур. В центре внимания вновь оказался лес в Юго-Западном районе городе, где планируют построить десятки многоквартирных домов, в том числе предполагаются 25-этажные небоскрёбы. Власти подают это как достижение, бравируя миллиардным инфраструктурным кредитом. Однако у многих жителей это вызывает протест, который вылился в коллективное обращение президенту России Владимиру Путину, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

https://gcheb.cap.ru/ Эскиз проекта жилищного комплекса «Дубрава парк» в Чебоксарах

В социальных сетях появилось обращение главе государства по поводу строительства ЖК «Дубрава парк» на месте лесного массива между рекой Сугутка, бульваром Миттова, улицами Фруктовая и Тополиная. Первоначально заявлялось, что здесь планируется построить почти два десятка многоэтажек в 6 — 18 этажей, рассчитанных на 2 295 новосёлов, однако затем пошла речь о небоскрёбах в 25 этажей.

Подобные планы чиновников и застройщика (учреждённая правительством республики АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики») вызвали протест многих жителей Юго-Западного района Чебоксар, которые написали коллективное обращение президенту России Владимиру Путина. На видео, где запечатлены десятки жителей микрорайона, в том числе дети, чебоксарцы сообщают, что лес с вековыми дубами — «народное достояние района», которое выкупили «чужие люди».

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Жители сообщают, писали обращения по поводу застройки в разные инстанции, но отовсюду «получали отписки», поэтому решили обратиться к Путину с просьбой помочь «остановить безобразие». К хору просьб присоединились и дети.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно, что заключён первый контракт жизненного цикла: это проект комплексной застройки микрорайона «Дубрава парк» в Юго-Западном районе Чебоксары. На его реализацию предусмотрены средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита. Объем финансирования составляет 982 млн рублей. Застройщик обещает максимально сохранить деревья и провести большую работу по благоустройству территории.