Москва, 25 августа 2022, 14:39 — REGNUM Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с послом Малайзии, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе РЭО.
Отмечается, что стороны обсудили сотрудничество РФ и Малайзии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Гендиректор РЭО в ходе встречи также заявил о заинтересованности оператора в инвестиционном и технологическом взаимодействии с компаниями Малайзии.