Москва, , 14:39 — REGNUM Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с послом Малайзии, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе РЭО.

Отмечается, что стороны обсудили сотрудничество РФ и Малайзии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«На встрече подняли вопрос возможного обмена опытом с операторами по вывозу отходов, планируется изучение опыта Малайзии по организации обращения с отходами на национальном уровне, перспективные инвестиционные проекты с участием малазийских компаний на территории РФ», — сообщили в пресс-службе.

Гендиректор РЭО в ходе встречи также заявил о заинтересованности оператора в инвестиционном и технологическом взаимодействии с компаниями Малайзии.