Ханты-Мансийск, , 14:39 — REGNUM Жители Югры имеют право сменить поликлинику по своему желанию не больше одного раза в год, за исключением случаев переезда. Об этом сообщается в правительственном телеграм-канале «Объясняем. Югра».

Полис ОМС РФ

Для перевода в другую поликлинику необходимо обратиться с письменным заявлением в выбранное медучреждение, предоставить полис ОМС и паспорт. Указывать причину смены поликлиники не надо.

Уточняется, что получить отказ заявители могут только в случае, когда поликлиника уже перегружена и мест нет. Причём отказ должен быть в письменной форме.

Если житель Югры получил согласие, то его медицинскую карту доставят в новое учреждение без его участия.

Отмечается, что по полису обязательного медицинского страхования заболевшему человеку окажут помощь в любом государственном медучреждении на всей территории РФ.