Горно-Алтайск, 25 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Республике Алтай индекс промышленного производства за январь–июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 95,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

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Снижение зафиксировано в сферах обрабатывающего производства (-5,7%) и обеспечения электроэнергией, газом и паром (-6,4%). Обрушение объёмов зафиксировано в производстве напитков (-55,5%), производстве прочих готовых изделий (-44,4%), одежды (-37,8%).

«Наблюдался рост выпуска продукции по добыче полезных ископаемых (на 8,9%), в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 3,9%)», — отметили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года промышленное производство республики показало рост на 4% по сравнению с 2020 годом.

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