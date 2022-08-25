Москва, 25 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Дефляция (хотя руководители ЦБ РФ неоднократно говорили, что не считают этот термин актуальным для текущей ситуации в РФ) в России пока отмечается все же не пять месяцев, а меньше — первые недельные снижения индекса потребительских цен были зафиксированы в мае, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

ИА REGNUM Цены

«Тем не менее столь устойчивое снижение цен в июне–июле, которое продолжается и в августе, действительно, нехарактерно для России, и как бы идет вразрез с текущей ситуацией в мировой экономике, где рекордная за 30-40 лет инфляция стала серьезной угрозой экономическому росту.

Дефляция в России происходит благодаря переносу в цены укрепления курса рубля во 2Q, сезонному снижению цен на плодоовощную продукцию, вынужденному избытку ресурсов на внутреннем рынке из-за ограничений экспорта, а также ослаблению потребительской активности на фоне спада в экономике.

Но не стоит забывать, что текущая «дефляция» — это коррекция после скачка цен в предыдущие периоды, особенно в марте, когда только за один месяц инфляция составила 7,6%. Инфляция в России в годовом выражении все еще двузначная (14,6% (г/г)).

Даже сейчас по отношению к декабрю прошлого года многие товары бытовой химии и гигиены (мыло, шампуни, порошки, зубная паста) дороже на 25-35%, автомобили — на 29-39%, полет в салоне эконом-класса — на 28%.

Для экономики длительное снижение инфляции, сопровождаемое низкой потребительской активностью — не очень хороший сигнал, т. к. слабый спрос рассматривается производителями как сдерживающий фактор для наращивания производства.

Из-за этого ЦБ РФ активно снижал ключевую ставку в последние месяцы — с 20% до 8%, чтобы перезапустить цикл кредитования и стимулировать спрос. Кажется, это начинает работать — по данным Банка России, в июле заметно ускорилось как розничное, так и корпоративное кредитование.

В то же время осенью сезонный фактор снижения цен на продовольствие будет исчерпан, и цены должны перейти к росту в месячном выражении, причем, есть большая неопределенность в темпах этого роста.

Текущий прогноз инфляции от ЦБ РФ (12-15% по итогам года) сейчас выглядит вполне выполнимым и даже ближе к нижней границе, но многое будет зависеть от потребительского поведения, возможного усиления дефицита товаров по мере исчерпания прежних запасов, динамики курса рубля, бюджетных расходов.

А также от инфляционных ожиданий населения, которые, в соответствии со свежим опросом инФОМ, в августе увеличились с 10,8% до 12%, приблизившись к верхней границы диапазона апреля-июля; интересно, что выросли инфляционные ожидания не у всех групп респондентов, а лишь у тех, кто не имеет сбережений и наиболее сильный рост — у респондентов с наиболее низкими доходами.

Это может стать настораживающим сигналом для ЦБ РФ, несмотря на данные о продолжающейся недельной дефляции (-0,15%) и также продолжившемся снижении ценовых ожиданий предприятий», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала единственной страной в мире, в которой фиксируется дефляция почти пять месяцев подряд. Установлен рекорд по непрерывной тенденции снижения цен за семь недель — с 1 июля по 22 августа.

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