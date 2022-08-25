Киев, , 14:48 — REGNUM Коллективный Запад уже устал от Владимира Зеленского и готовит ему замену. Это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, написал бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своём телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, западные СМИ продолжают системно раскручивать главкома Залужного и восхищаться его «смелостью, умом и красотой». Именно на «умного и красивого» заменят клоуна Зеленского после того, как объявят его виновным в экономическом кризисе, холоде и голоде, военных поражениях.

«Становится всё более очевидным, что Запад определился с кандидатурой на смену Зеленскому, который с каждым днём становится всё более токсичным и вызывающим раздражение», — написал Кива.

Ещё весной, добавил он, Вашингтон задумал сменить команду, которая стоит у власти в Киеве. Помимо Залужного, дальше руководить будут Пётр Порошенко, Арсен Аваков и Виталий Кличко.

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