Ярославль, 25 августа 2022, 14:45 — REGNUM В Ярославле масштабная подсветка достопримечательностей завершится до конца сентября. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии города.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ярославле сделают подсветку 62 основных достопримечательностей, которые находятся как в зоне ЮНЕСКО, так и за её пределами. Единого дизайн-проекта нет: часть объектов украсит контурная подсветка, другую — оборудование на опорах.
Работа подсветки будет синхронизирована с включением уличного освещения. Отметим, что оборудование передадут собственникам объектов, им же предстоит оплачивать расходы на электроосвещение.
Работы выполнены на 70%. В течение месяца монтаж светового оборудования будет завершён, после чего пройдут пусконаладочные работы.
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