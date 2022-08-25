Ярославль, , 14:45 — REGNUM В Ярославле масштабная подсветка достопримечательностей завершится до конца сентября. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии города.

Уличная подсветка достопримечательностей в Ярославле Мэрия Ярославля

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ярославле сделают подсветку 62 основных достопримечательностей, которые находятся как в зоне ЮНЕСКО, так и за её пределами. Единого дизайн-проекта нет: часть объектов украсит контурная подсветка, другую — оборудование на опорах.

Работа подсветки будет синхронизирована с включением уличного освещения. Отметим, что оборудование передадут собственникам объектов, им же предстоит оплачивать расходы на электроосвещение.

«Всё оборудование энергосберегающее, так что расходы не будут значимыми. Например, на храме Зосимы и Савватия в Тверицах энергопотребление эквивалентно работе трех чайников или утюгов», — рассказал заместитель мэра по взаимодействию с органами власти и информатизации Евгений Чуркин.

Работы выполнены на 70%. В течение месяца монтаж светового оборудования будет завершён, после чего пройдут пусконаладочные работы.

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