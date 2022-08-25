Москва, , 14:30 — REGNUM Доля национальных валют во взаимных расчетах государств ЕАЭС в 2022 году составляет 74%. Из них львиная доля приходится на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным Евразийской экономической комиссии, в 2021 году в российской валюте было совершено 71,5% операций, и 26,2% приходилось на доллары и евро.

Поскольку в этом году из-за начала СВО на Украине Россия оказалась под очень жесткими западными санкциями, внешние валютные операции через систему SWIFT для нее оказались по сути под запретом.

Вполне ожидаемо, что в этой ситуации российские власти предпринимают усилия, чтобы нормализовать внешнюю торговлю с другими странами с еще большим использованием национальных валют.

Чтобы это сработало, нужно обеспечить ликвидность торгов валютными парами валют стран ЕАЭС. Помимо обеспечения ликвидности нужна также прозрачность регулирования и наличие финансовой инфраструктуры.

В этом году рубль продолжит доминировать в торговых расчетах между странами ЕАЭС, а значит, спрос на него сохранится.

Вероятно, в последующие годы можно ждать роста доли расчетов в так называемых дружественных валютах, которые будут частично замещать расчеты в долларах и евро. Но полного ухода резервных валют из расчетов между странами союза ждать не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия планирует вынести на обсуждение Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС (тенге, драм и сом) в расчётах при торговле.

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