Париж, 25 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. По инициативе французской стороны министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщает посольство России во Франции.

Fred Romero Здание посольства России во Франции

Стороны обсудили 25 августа ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

«Министр обороны России представил свои оценки действий киевского режима, которые могут нарушить безопасную работу АЭС. Подчеркнута важность осмотра Запорожской электростанции представителями МАГАТЭ и готовность оказать им необходимую помощь», — говорится в заявлении посольства России во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании с сентября образовательного инновационного фонда в размере «не менее 500 миллионов евро» для учреждений, желающих создать конкретный образовательный проект.

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