Астана, 25 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Внезапные ремонтные работы на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске не повлияли на объёмы экспорта нефти из Казахстана. Об этом 25 августа заявил на брифинге министр энергетики республики Болат Акчулаков.

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«Мощности по транспортировке соответствуют и удовлетворяет нашей текущей добыче», — сказал Акчулаков.

При этом он добавил, что Казахстану нужны устойчивые каналы сбыта нефти. Ведутся переговоры об альтернативных маршрутах в Китай и Азербайждан.

Стоит отметить, 22 августа в КТК сообщили, что обнаружили трещины в оборудовании двух из трёх имеющихся двух причальных устройств терминала в Новороссийске. Пока их будут ремонтировать, работать сможет только один. Ранее работу на терминале останавливали из-за обнаружения в акватории бомб времён Великой Отечественной войны. Также работу там останавливали в качестве наказания за нарушения.