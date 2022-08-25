Варшава, 25 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в понедельник 29 августа отправится в Париж, чтобы обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на территории б. УССР, сотрудничество в области обороны и энергетические вопросы, как передает агентство Reuters.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Прежде всего мы поговорим о вопросах безопасности, потому что Франция является важным партнером… Укрепление восточного фланга [НАТО] также, безусловно, будет предметом нашего обсуждения», — заявил Моравецкий и привел в пример такие вопросы, как военное и оборонное сотрудничество.

«Помимо безопасности, мы также поговорим об энергетике. Мы видим, что Россия вызвала огромную волну инфляции во всем мире… Мы обсудим с президентом Франции, как ослабить инфляционное давление, особенно на энергетическом рынке», — добавил Моравецкий.