Уфа, , 14:29 — REGNUM Овощи «борщевого набора» стали доступнее в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Башстата.

Овощи b1-foto

Сообщается, что за неделю в республике больше всего подешевела столовая свекла (на 11,5%). Этот овощ можно купить за 30,39 рубля за один кг. Помидоры подешевели на 9,7%, их средняя цена составила 75,84 рубля за кг. На 9% подешевела морковь (38,5 рубля за один кг). Лук репчатый стал доступнее на 6,8%. За один килограмм этого овоща нужно будет отдать 43,04 рубля. Картофель подешевел на 2,1% (32,79 рубля за один кг)

Отмечается, что в Башкирии на 5,1% снизилась цена на яблоки (102,29 рубля за один кг). При этом на 6,8% подорожали сосиски и сардельки. За килограмм этих мясных изделий придётся отдать 411,14 рубля.

Напомним, что в Башкирии назвали прогнозы на урожай зерна оптимистичными.

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