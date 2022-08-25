Севастополь, 25 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Похититель более десятка наград и кортика, принадлежавших ветеранам Великой Отечественной войны, задержан в Севастополь, награды возвращены владельцам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 25 августа.

Мвд.рф Полиция

«Сотрудниками ОМВД России по Нахимовскому району города Севастополя в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в краже личных вещей и семейных реликвий из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны», — сказала Волк.

Она уточнила, что к полицейским обратилась женщина, которая сообщила, что за время ее отсутствия из дома были похищены наградной кортик и 11 наград, среди которых медали «За боевые заслуги», «За оборону Одессы» и «За оборону Кавказа», которые она хранила в память о родителях-фронтовиках.

Полиции удалось в кратчайшие сроки раскрыть это дело — подозреваемый был задержан на следующий день. Им оказался житель Севастополя, ранее неоднократно судимый за кражи.

По предварительным данным, он через окно залез в дом и забрал оттуда награды, кортик, компьютерный планшет и четыре мобильных телефона. При обысках у подозреваемого было обнаружено и изъято похищенное имущество. Однако кортик мужчина успел продать, сейчас полицейские устанавливают его местонахождение.

Возбуждены уголовные дела по статьям о хищении и о приобретении или сбыте государственных наград. Подозреваемый отправлен под стражу.