Москва, 25 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Матери-героини будут получать денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает 25 августа пресс-служба правительства.

Марина Александрова ИА REGNUM Красная дорожка. Многодетная семья

В постановлении говорится о правилах выплат матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена.

«Теперь женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать по 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Поощрения за орден «Родительская слава» увеличены со 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а за медаль ордена «Родительская слава» установлена единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в августе президент России Владимир Путин подписал указ о об учреждении звания «Мать-героиня» для женщин, которые родили и воспитали десять и более детей.

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