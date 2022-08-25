Москва, 25 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Официально ни в российском Минэнерго, ни в нефтяных компаниях никто не подтверждал факт переговоров с иностранными потребителями нефти вне стран Запада о продаже нефти с дисконтом, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Добыча нефти

«В то же время можно отметить, что Китай уже покупает российскую нефть со скидкой, то же самое начинает делать и Индия, которая уже в этом году увеличивает в разы импорт российской нефти по сравнению с 2021 годом.

России достаточно легко предоставлять скидки Китаю на свою нефть, тем более, что две страны объединяет общий трубопровод ВСТО-2, а по трубопроводу ВСТО российская нефть поступает в порт Козьмино, откуда морем экспортируется в Китай и другие страны юго-восточной Азии.

То есть с точки зрения логистики России снижать цены гораздо легче, чем многим конкурентам, в том числе и из стран ОПЕК. При этом вряд ли можно сказать, что Россия впервые задумалась о продаже нефти с дисконтом только в преддверии эмбарго ЕС на российскую нефть и отказа США и Великобритании от её импорта.

На самом деле скидки для постоянных клиентов предоставляют многие экспортёры нефти, но чаще всего — крупнейшие экспортёры, в том числе, Саудовская Аравия, которая заранее объявляет о повышении или, наоборот, о снижении цен для группы клиентов из конкретного региона или стран. Основной мотив здесь — обеспечение лояльности клиентов и увеличение доли рынка, а вовсе не геополитика.

Продажа российскими компаниями нефти со скидкой в страны юго-восточной Азии будет, таким образом, вполне рыночной сделкой, в отличие от предполагаемого «потолка цен» на российскую нефть, о котором мечтают США и который на самом деле станет одним из административных барьеров для российского экспорта нефти», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, азиатским странам российская нефть предлагается сегодня с большими скидками, передавало Bloomberg. Скидки доходят до 30%.

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