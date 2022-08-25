Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Новый хлебобулочный цех запустили в работу в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом 25 августа сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

Завод «Каравай» запустил производство в Калининском районе. В новом цеху будут выпекать различные виды хлеба: багеты, три вида круглого хлеба и чиабатт. Для производства будут использовать ингредиенты из России и дружественных стран.

«Хлеба будут выпекать до готовности более чем 90%, затем подвергнут шоковой заморозке и отправят в кофейни, пекарни и гипермаркеты. Приобрести теплый, свежевыпеченный хлеб петербуржцы смогут прямо у дома», — сообщает Поляков.

Новый цех будет выпускать более 1,5 тыс. тонн хлебобулочных изделий в месяц. Он сможет приносить выручку в два миллиарда рублей. Самоокупаемость должна быть достигнута в течение шести лет.