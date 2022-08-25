Саратов, , 15:02 — REGNUM С 25 августа выходит в обращение серия почтовых марок «Города трудовой доблести». Тираж каждой серии составляет 35 тыс. штук. В администрации Саратова прошла торжественная церемония гашения марок, сообщает мэрия.

Стела «Город трудовой доблести» в Саратове t. me/cityhallinforms

На посвященной Саратову марке изображен памятник самолету ЯК-3, который находится в Заводском районе города.

Исполняющая обязанности главы города Лада Мокроусова подчеркнула, что данное мероприятие стало еще одним напоминанием саратовцам о подвиге соотечественников в годы войны.

«Очень символично, что на марке изображен памятник самолету, который был запущен в производство именно на Саратовском авиационном заводе. И наша задача — увековечить память о героических подвигах тружеников тыла», — добавила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 2 июля в 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» за подвиг, совершенный жителями в годы Великой Отечественной войны в тылу. Спустя два года в Саратове прошла торжественная церемония открытия стелы. Место установки будущего памятника предложили представители ветеранского движения. В годы войны именно на территории Заводского района располагалось множество предприятий, обеспечивающих фронт всем необходимым.

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