Улан-Удэ, 25 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Бурятии на совещании с участием членов Совета Федерации подняли вопрос о переводе частного сектора Улан-Удэ на электроотопление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Пригород Улан-Удэ

По мнению руководства республики, это позволит значительно сократить выбросы продуктов горения в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию в городе.

Глава региона Алексей Цыденов также напомнил о прямом поручении президента министерству энергетики РФ по этому вопросу. Как отмечается, республике уже направила все материалы.

«Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко заявил, что сенаторы берут на особый контроль этот вопрос и дал поручение Минэнерго связаться с коллегами из Бурятии и помогать региону в реализации проекта», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Улан-Удэ был включён в перечень городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Соответствующее распоряжение правительства России вышло 7 июля.