Сеул, , 14:27 — REGNUM Южная Корея примет участие в строительстве первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с соглашением стоимостью 3 трлн вон (~$2,25 млрд), подписанным 25 августа, южнокорейская компания Hydro & Nuclear Power поставит в Египет оборудование и построит здание турбин.

Известно, что строительством четырех атомных реакторов занимается российская компания «Росатом».

В администрации президента Южной Кореи отметили, что данный проект является крупнейшим экспортным проектом страны с 2009 года.