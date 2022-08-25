Спас-Деменск, Калужская область, , 17:24 — REGNUM В рамках патриотических сборов «Память поколений. Зайцева Гора» представители управления Росгвардии по Калужской области приняли участие в перезахоронении останков 182 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом 25 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Калужской области.

На церемонии перезахоронения останков красноармейцев в мемориальном комплексе «Зайцева Гора» Пресс-служба управления Росгвардии по Калужской области

Поисковые работы проводились с 11 по 23 августа в районе высот 269,8 (Подкоп) и 275,6 (Зайцева Гора) на местах героических сражений Великой Отечественной войны. Здесь с 1942 до весны 1943 года армии Западного фронта вели беспрерывные кровопролитные бои с войсками немецко-фашисткой группы армий «Центр» за стратегически важную магистраль. Патриотические сборы «Память поколений» посвящены легендарному снайперу войск НКВД младшему сержанту Илье Яцыне, который в этих местах в марте 1943 года командовал группой снайперов дивизии имени Ф. Э. Дзержинского и в ходе наступательных боев на Западном фронте лично уничтожил свыше 70 фашистов.

На церемонии перезахоронения останков красноармейцев в мемориальном комплексе «Зайцева Гора» присутствовали представители благотворительного фонда «Ратники Отечества», поискового движения России, воспитанники военно-патриотических клубов Межрегионального детско-юношеского общественного движения «Гвардейская смена», представители 30 регионов Российской Федерации и семи иностранных государств.

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