Тюмень, 25 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов предложил на каждом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны сделать QR-код, который откроет полный рассказ о похороненных бойцах, истории создания памятника. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства региона Мемориал в одном из тюменских сёл

Геннадий Иванов совершил объезд памятников труженикам тыла и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенных в тюменских сёлах. Мемориалы, по его словам, чистые и ухоженные.

«На памятниках высечены фамилии и, в большинстве своём, инициалы. Когда их устанавливали, ещё знали всех, а теперь уже спроси, кто такой — не скажут. У нас задумка — на каждом памятнике погибшим в годы войны сделать QR-код. Камеру навёл, и там вся информация: имя, где родился, где служил, где погиб, какие награды получил. Заносить информацию будет молодежь, старшеклассники, студенты», — предложил один из создателей «Бессмертного полка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Тюмень отметила 15-летие акции «Бессмертный полк». В шествии 9 мая приняли участие более 252 тысяч тюменцев.