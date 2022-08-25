Донецк, 25 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли таможенный пункт «Донецк» из РСЗО HIMARS, сообщили 25 августа в Народной милиции ДНР.

Артиллерия ВСУ

«[Киевские] боевики использовали американские РСЗО HIMARS для террористического удара по гражданской инфраструктуре г. Донецк», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в результате обстрела таможенного пункта «Донецк», расположенного на ул. Элеваторной, был ранен один человек, также были повреждены административные здания, автомобили и грузовики, находящиеся на территории таможенного терминала.