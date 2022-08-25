Нур-Султан, , 14:19 — REGNUM Казахстан планирует увеличить объёмы добычи нефти, поэтому требуется найти новые маршруты для её экспорта. Об этом 25 августа заявил на брифинге министр энергетики республики Болат Акчулаков.

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Он отметил, что маршрут Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с терминалом в Новороссийске остаётся наиболее выгодным для Казахстана, но требуются альтернативные каналы. Акчулаков подчеркнул важность того, чтобы нефть поступала на экспорт без перебоев.

«Мы должны подумать о том, как эти сверхобъёмы иметь возможность отгрузить», — сказал министр.

Акчулаков отметил, что рассматривается вариант экспорта нефти в Китай, а также в Азербайджан через Каспийское море.

Стоит отметить, что Азербайджан экспортирует нефть по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Казахстан с 2002 года ведёт переговоры о подключении к этому нефтепроводу. С сентября по БТБ планируется перекачивать казахстанскую нефть по 30 тыс. баррелей в сутки. При этом через терминал в Новороссийске в сутки переваливают до 1,4 млн баррелей в сутки.

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