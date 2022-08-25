Воронеж, 25 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В «Факеле» допустили некорректную формулировку, говоря о запрете атрибутики «Спартака». Об этом 25 августа заявили в воронежском клубе.

Цитата из видео «Готов ли стадион Факела в Воронеже к РПЛ? / Гуляем снаружи и внутри!» Стадион «Факела»

«Мы допустили некорректную формулировку — имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что не может быть и речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион.

«Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку — в нашем городе рады всем любителям футбола», — сказано в сообщении.

Ранее в «Факеле» заявили, что не пустят на стадион болельщиков с символикой «Спартака». В московском клубе назвали эти действия неправомерными. В ситуацию пришлось вмешаться главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Александру Алаеву.