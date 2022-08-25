Париж, 25 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании с сентября образовательного инновационного фонда в размере «не менее 500 миллионов евро» для учреждений, желающих создать конкретный образовательный проект, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Мы вкладываем деньги, не менее 500 млн евро, и они должны быть распределены как можно быстрее», — заявил президент во время выступления перед ректорами, собравшимися в Сорбонне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет «глубокой трансформации» профессиональных средних школ, которая включает в себя «стажировки», которые будут лучше оплачиваться.

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