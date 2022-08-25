Кабул, , 14:15 — REGNUM Департамент метеорологии предупредил о возможности проливных дождей с грозами и наводнений в 24 провинциях, в центральных, северных, южных и восточных провинциях Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Неблагоприятные погодные явления ожидаются в следующих провинциях страны: Бадахшан, Вардак, Газни, Гильменд, Гор, Дайкунди, Забуль, Кабул, Кандагар, Каписа, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия, Панджшер, Парван, Урузган и Хост.

Количество осадков здесь прогнозируется от 15 до 60 мм.

Метеослужба по-прежнему не исключает возможность сильных ветров и пыльных бурь в Герате, Фарахе и Нимрозе. Скорость ветра в разных районах этих провинций составит от 20 до 60 километров в час.

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Между тем, представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил 25 августа на пресс-конференции в Кабуле, что в результате наводнений за последний месяц погибло более 180 человек, 250 получили ранения, было разрушено более 3000 домов.