Омск, , 14:14 — REGNUM Жителей Омской области предупредили о надвигающейся непогоде.

Ливень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 августа местами по региону ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, грозы, шквалистое усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 18-23 м/с. Кроме того, прогнозируется град.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, днём 26 августа в Омской области ожидается +22…+27 °С, местами небольшой дождь, ветер северный, северо-западный 7-12 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Иркутской области 26 августа.

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