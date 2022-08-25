Москва, , 14:22 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 августа вручил главе Татарии Рустаму Минниханову нагрудный знак МИД «За вклад в международное сотрудничество». По информации пресс-служба главы РТ, встреча глав МИД РФ и РТ прошла в Москве.

Глава МИД РФ С. Лавров и глава Татарии Р. Минниханов Tatarstan.ru

Лавров отметил, что республика и лично Минниханов многое делают для укрепления связей между странами, вносят вклад во внешнеполитическую жизнь страны.

Затем стороны обсудили реализацию совместных проектов, взаимодействие Татарии с международными партнерами, темы укрепления взаимовыгодных отношений со странами исламского мира, задачи в рамках дальнейшего сотрудничества по линии группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность ведомства и впредь содействовать в укреплении внешних связей Татарии с партнерами из зарубежных стран.

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