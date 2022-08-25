Москва, 25 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России считает институт «иностранных агентов» источником повышенной опасности в вопросах вмешательства в национальные выборы, сообщили в пресс-службе главы комиссии, депутата Госдумы Василия Пискарёва («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарев

Там рассказали, что в ходе встречи с членом ЦИК РФ Игорем Борисовым глава думской комиссии передал в Центризбирком предварительные результаты мониторинга попыток внешнего вмешательства в избирательную кампанию 2022 года.

«Комиссией отмечен институт «иностранных агентов» в качестве источника повышенной опасности в вопросах вмешательства в национальные выборы. Кроме этого, комиссия передала в ЦИК материалы, свидетельствующие о подготовке рядом зарубежных структур, включая иноагентов и лиц, связанных с экстремистскими организациями, незаконных акций, направленных на иностранное вмешательство в ход выборов 2022 года», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что речь идёт, в том числе, о незаконной агитации в дни голосования и препятствовании избранию зарегистрированных кандидатов. Также эту информацию передадут в Генпрокуратуру РФ, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее заявила, что российская систему видеонаблюдения за выборным процессом защищена от кибератак.