Москва, , 14:11 — REGNUM Желание Канады вернуть все газовые турбины для «Северного потока» является заранее спланированным шоу, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Турбина Siemens Siemens Pressebild

«В настоящее время на головной компрессорной станции «Портовая» в работе остался один газоперекачивающий агрегат из шести основных, мощностью 52 МВт каждый (еще 2 по 27 МВт — в горячем резерве).

В связи с этим компрессорная станция может подавать в газопровода «Северный поток — 1» не более 33 млн кубометров в сутки газа, что эквивалентно поставкам в Европу всего 20% от 170 млн кубов пропускной мощности природного газа в сутки.

Единственная из шести отремонтированная турбина до сих пор не передана российской стороне из-за санкций, введенных ЕС, Канадой и Великобританией. Вместо этого турбина доставлена в Германию. ПАО «Газпром» не может принять турбину из-за изменения маршрута ее доставки и отсутствия правоустанавливающих документов по контракту с Siemens.

Задержка с передачей и запуском отремонтированных турбин ПАО «Газпром» повышает среднюю цену поступающего на хранение в европейские ПХГ газа. На 21 августа средний уровень запасов газа в ПХГ составил 77,42% (при минимуме в 80% для сезона 2022–2023 годов), однако его распределение неравномерно по странам Евросоюза.

Так, ПХГ Франции, Дании, Италии близки к норме заполнения, а ПХГ Болгарии, Венгрии, Австрии, Нидерланды еще далеки от необходимого уровня. Недавно Газпром анонсировал в конце августа приостановку прокачки газа на плановую профилактику. На этой новости цены на газ в Европе взлетели до рекордных высот.

Сегодня спотовая цена газа на условиях TTF Нидерланды составляет $3195,50 за 1000 куб. м. Таким образом, на фоне приближения осенне-зимнего сезона газ в ПХГ закачивается по самым дорогим за историю отрасли ценам.

Для разрешения вопросов закачки газа в ПХГ Канада решила вернуть остальные пять находившихся на ремонте агрегатов Германии. Смогут ли отремонтированные агрегаты быть получены Газпром без четкого определения их санкционного статуса и корректно оформленных документов? Очевидно, что нет.

Однако канадское «шоу» продолжается. Результатом его завершения может быть полная остановка прокачки газа по «Северному потоку — 1» из-за окончания срока службы последней работающей турбины», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады по-прежнему готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», которые находятся на ремонте в Монреале.

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