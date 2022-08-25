Москва, 25 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил председателя совета директоров и основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова орденом Дружбы, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

kremlin.ru Владимир Путин

«За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Мордашова Алексея Александровича — председателя совета директоров публичного акционерного общества «Северсталь», Вологодская область», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин наградил орденом Дружбы председателя Народного собрания Карачаево-Черкесии Александра Иванова.

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