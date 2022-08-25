Улан-Удэ, , 14:10 — REGNUM В Бурятии по состоянию на 1 августа суммарная задолженность по зарплате составила 24 635 тыс. рублей. За месяц показатели выросли на 1,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

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Почти 80% задолженности образовалось в отрасли добычи полезных ископаемых, 15,1% — на транспорте, 4,1% — в сфере управления недвижимым имуществом, 3% – строительства.

«Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2021 году и ранее составила 4689 тыс. рублей или 19,3% от общего объема задолженности», — добавили в службе статистики.

Долги по зарплате перед работниками имели такие компании, как «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», «Байкал-Сервис», территориально-обособленное структурное подразделение АО «Закаменск», появилась задолженность в организации АО «Промгражданстрой» и так далее.

Всего своевременно в республике не получили зарплату 281 человек. В расчёте на одного работника задолженность составила 87,6 тыс. рублей.

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