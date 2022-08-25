Амстердам, 25 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Власти Нидерландов расследуют смерть 3-месячного ребенка в переполненном беженцами главном пункте регистрации, сообщило 25 августа нидерландское Центральное агентство по приему просителей убежища. Об этом сообщает Reuters.

Rebecca Harms Беженцы

Ребенок умер от «неизвестных причин» в спортивном зале, который используется в качестве временного убежища для новоприбывших, которым негде спать, сообщил журналистам Reuters представитель агентства.

Условия в главном центре приема беженцев побудили голландское отделение международной гуманитарной организации «Врачи без границ» предложить помощь. Это первый случай, когда это потребовалось в Нидерландах, как заявила организация 25 августа.

Голландский совет по делам беженцев утверждает, что в центре созданы «бесчеловечные» условия проживания, которые нарушают европейское законодательство. По этому поводу он уже подал в суд иск против правительства.

В иске совета, который будет рассматриваться 15 сентября, содержится требование улучшить условия содержания беженцев к 1 октября, в том числе предоставить им доступ к чистой воде, душевым, адекватному питанию и медицинскому обслуживанию.