Уфа, 25 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Зеленский, скорее всего, забыл, что нельзя манипулировать и давить вечно, поскольку рано или поздно даже те, кто поддерживал его режим, сообразят, что это бьет прежде всего по ним самим. Так считает депутат Государственной думы РФ от Башкирии Амир Хамитов («Новые люди»), отреагировавший на заявление итальянского журналиста Марко Полити, специалиста по Ватикану, о недовольстве папы Римского Франциска давлением Зеленского по поводу поддержки киевского режима.

Aleteia Image Department Папа Римский Франциск

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«Думаю, понтифика по-человечески можно понять. Кто же будет доволен, если тебя ежедневно склоняют к каким-либо действиям и заявлениям, которые не выгодны ни тебе, ни твоей стране?» — заявил Хамитов.

Он напомнил, что России это знакомо не понаслышке.

«Много лет нас пытались подмять под себя «западные партнеры». Но мы все же решились перестать плясать под дудку разнообразных «советчиков» со стороны и начать отстаивать свою идентичность», — подчеркнул он.

Хамитов предположил, что, возможно, к этому придут и лидеры некоторых зарубежных стран.

«Зеленский, похоже, забыл, что нельзя манипулировать и давить вечно. Рано или поздно даже те, кто поддерживал его режим, сообразят, что это бьет прежде всего по ним самим», — сообщил он, напомнив, что европейские страны уже столкнулись с угрозой энергетического и продовольственного кризиса. Предстоящей зимой эти страны могут просто замерзнуть, пояснил депутат.

Он напомнил, что во многих европейских государствах в ближайшее время предстоят выборы, при этом среди их граждан зреет недовольство такой политикой.

«На этом фоне особенно отчетливо видно выигрышное положение нашей страны. Тот, кто борется за свою собственную позицию, всегда побеждает того, кто пытается подстроиться под чужие интересы», — подытожил Хамитов.

Напомним, по словам журналиста Марко Полити, Зеленский добивается визита папы Римского Франциска в Киев. При этом Франциск не принял пока такого решения, поскольку предпочёл бы посетить и Москву, и Киев, чтобы поощрить мирные переговоры.

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