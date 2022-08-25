Симферополь, , 14:05 — REGNUM Прокуратура Крыма начала проверку сообщения о том, что нескольких человек на «банане» штормом выкинуло к горе Аю-Даг, об этом 25 августа сообщается на сайте ведомства.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с сообщением об отнесении водного аттракциона к одному из пляжей в районе Алушты», — говорится в сообщении.

Прокуроры намерены установить все обстоятельства происшествия и дать оценку соблюдению требований законодательства при оказании услуг населению.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС республики Крым, несколько туристов, в том числе пятеро детей, находясь в море на «банане», были вынесены штормом к берегу в районе горы Аю-Даг. Людей эвакуировали силами МЧС.

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