Прокуратура проверит инцидент с туристами на «банане» в Крыму
Симферополь, 25 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Прокуратура Крыма начала проверку сообщения о том, что нескольких человек на «банане» штормом выкинуло к горе Аю-Даг, об этом 25 августа сообщается на сайте ведомства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Крым
«Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с сообщением об отнесении водного аттракциона к одному из пляжей в районе Алушты», — говорится в сообщении.
Прокуроры намерены установить все обстоятельства происшествия и дать оценку соблюдению требований законодательства при оказании услуг населению.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС республики Крым, несколько туристов, в том числе пятеро детей, находясь в море на «банане», были вынесены штормом к берегу в районе горы Аю-Даг. Людей эвакуировали силами МЧС.