Обнинск, Калужская область, 25 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В день окончания Второй Мировой войны, 3 сентября, в России и за рубежом в четвертый раз состоится международная патриотическая акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Принять участие в акции может любой желающий вне зависимости от возраста, как на площадках Диктанта Победы, так и онлайн-формате, сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов акции.

Диктантпобеды.рф «Диктанта Победы» на площадках и в формате онлайн

Для участников «Диктанта Победы» в 2022 году создано более 17,5 тысяч региональных площадок. В частности, в Обнинске Калужской области площадки будут открыты во всех школах города. «Диктант Победы» включает в себя 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны и проводится в формате тестирования. Федеральные победители «Диктанта Победы» будут награждены памятными дипломами и ценными призами, а также приглашены в качестве почётных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Абитуриенты, участники «Диктанта Победы» на региональных площадках, набравшие по итогам диктанта максимальное количество баллов получают возможность начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз.

Организаторы акции — оргкомитет партии «Единая Россия» «Наша Победа» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы».