Абакан, 25 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Из Хакасии за первое полугодие 2022 года выбыло населения больше, чем прибыло. Как сообщили ИА REGNUM 25 августа в Красноярскстате, миграционная убыль составила 414 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

Как уточнили статистики, из других регионов РФ в Хакасию прибыли 4269 человек (на 7% меньше, чем в январе–июне 2021 года), выбыли 4350 человек (на 2% меньше).

Из-за рубежа в республики приехали 607 мигрантов (на 13% больше), за пределы России выехали 940 человек (на 78% больше).

Внутри региона место жительства сменили 4574 человека (на 13% меньше).

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Красноярском крае в первом полугодии 2022 года также зарегистрирована миграционная убыль, составившая 3855 человек.

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