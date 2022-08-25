* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:01 — REGNUM Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Аль-Каида»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Почти через месяц после того, как лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был убит в результате атаки американского беспилотника в Кабуле, Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции 25 августа, что до сих пор не удалось обнаружить тело аз-Завахири. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ранее США объявили, что 31 июля в Кабуле был убит лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также отреагировал на заявления министра обороны Индии, сделанные им 24 августа на встрече министров обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Муджахид заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гарантируют, что афганская земля не будет использована против какой-либо страны, и они не позволят террористическим группировкам действовать в Афганистане.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх заявил 24 августа, что Афганистан не должен становиться убежищем для террористических групп.