Степанакерт, 25 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. На заводе, который производит кислородное оборудование в Степанакерте, 25 августа произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МВД Нагорного Карабаха.

Michael Deal Взрыв

«В цехе кислородного оборудования, находящегося на улице Тиграна Меца, 20 начался пожар, в результате чего взорвались баллоны высокого давления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели частично локализовали пожар. В МВД призывают население не паниковать.