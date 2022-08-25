Мадрид, 25 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Киевский режим считает военную помощь Мадрида недостаточной, заявил посол Киева в Испании Сергей Погорельцев. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Посол напомнил, что в мае из Испании отправили последнюю партию лёгкого вооружения. В Киеве понимают, что отправка вооружений сопровождается сложностями, но хотят, чтобы «всё делалось гораздо быстрее».

По словам Погорельцева, нельзя сказать, что в Киеве удовлетворены и получают «всё, что Испания могла бы предоставить».

Он рассказал также, что ведёт переговоры с испанскими властями о поставках Киеву танков Leopard 2, и намекнул, что хорошо бы получить их в качестве «безвозмездной помощи», то есть бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Испании отказалось передавать киевскому режиму танки Leopard из-за их плохого состояния.

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